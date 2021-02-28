إغلاق منتجع خالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا بهدا الطائف (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أغلقت أمانة محافظة الطائف منتجع خالف الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا الجديد. وأوضحت أمانة المحافظة أن بلدية الهدا الفرعية أغلقت منتجعا سكنياً وترفيهيا لتهاونه في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومنها عدم وضع المصلقات المحددة للمسارات. وشملت المخالفات عدم تطبيق التباعد الجسدي بين الزوار، وسيستمر الإغلاق لحين تصحيحه للمخالفات.

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