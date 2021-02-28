شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكاتب الأحوال المدنية المخصصة لتفعيل حسابات أبشر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بيان تفصيلي بمكاتب الأحوال المخصصة لتفعيل حسابات أبشر في مختلف المناطق.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها في “تويتر”، أن فترات العمل تبدأ من تاريخ 16/7/1442هـ، من يوم الأحد حتى يوم الخميس ولمدة شهر من الساعة 4م إلى 7م.

وأضافت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية “للاستفادة من الخدمة يجب حجز موعد إلكتروني عبر absher.sa”.

الوثائق الشخصية المفقودة

وفي وقت سابق، حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، آلية وإجراءات وخطوات الإبلاغ عن الوثائق الشخصية المفقودة.

وأوضحت وكالة الأحوال المدنية، أن آلية الإبلاغ عن الوثائق الشخصية الرسمية تشمل :

– بطاقة الهوية الوطنية

– سجل الأسرة

– شهادة الميلاد للمواطن

– شهادة وفاة أحد أفراد الأسرة.

وتضمنت خطوات الإبلاغ عن الوثائق الشخصية المفقودة ما يلي:

• الدخول من خلال الحساب الشخصي للمواطن بمنصة أبشر

• اختيار أيقونة “خدماتي”

• النقر على الأحوال المدنية.

• تعبئة البيانات

• ثم حجز موعد إلكتروني

خدمة التعريف الإلكترونية

كما حددت وكالة وزارة الداخلية مزايا وأهداف خدمة التعريف الإلكترونية، والتي تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة أبشر.

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أن خدمة التعريف الإلكتروني تمكن أحد الوالدين من التعريف على الأبناء عبر منصة ⁧أبشر⁩ دون الحاجة لمرافقتهم لمكتب ⁧الأحوال المدنية⁩”.

ومن مزايا هذه الخدمة ما يلي:

• توفير الوقت والجهد على الوالدين

• تساعد الخدمة على القضاء على عملية التأخير في إصدار بطاقة الهوية الوطنية

• الخدمة تغني عن استخدام الورق