الحرس الوطني السعودي يحدد شروط الالتحاق بوظائفه الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "عاجل" السعودي، فقد فتحت وزارة الحرس الوطني السعودي ابتداء من، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، ولمدة أيام باب التقدم على مجموعة من الوظائف بها واضعة عدة شروط تخص كل وظيفة.

فبالنسبة لوظيفة "مهندس مدني" التي اعلنت عنها، اشترطت الوزارة ألا تقل خبرة المتقدم عن سنتين في المجال نفسه، مؤكدة أن الأمر مطروح للرجال والنساء.

وبالنسبة لوظيفة "فني إلكترونيات" فقد اختصت بها الوزارة حاملي دبلوم صناعة وتحكم، مشترطة خبرة لا تقل عن سنتين في المجال نفسه، وكذا الحال بالنسبة لوظيفة "مشرف سلامة وصحة مهنية"، مع اشتراط أن يكون المتقدم حاصلًا على الدبلوم في المجال ذاته.

ومن بين الوظائف المعلن عنها وظيفة "مأمور مستودع"، واشترطت أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم إدارة مستودعات، مع خبرة لا تقل عن سنتين، أما وظيفة العامل فقد اشترطت أن يكون المتقدم حاصلا على الشهادة الابتدائية.

وعلى مستوى الاشتراطات العامة أكدت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد على 40 عامًا، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، والكشف الطبي، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة، وألا يكون محالًا على التقاعد من أي جهة حكومية.

وأكدت الوزارة، أن الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة، وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها المتقدم، وأن تكون موثقه ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

وأكدت على أنه سيتم استبعاد طلب التوظيف حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة، مشترطة أن يكون المتقدم مسجلًا في برنامج ساعد للباحثين عن العمل لمن يحمل مؤهل الثانوية فما دون.