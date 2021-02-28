ليبيا... إجمالي المتعافين من "كوفيد19" يقترب من الـ 90%

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان تلقت وكالة أنباء "شينخوا" نسخة منه، تسجيله "تعافي 748 شخصاً خلال الساعات الـ24 الماضية، و880 إصابة جديدة بالفيروس". كما تم تسجيل وفاة 5 مصابين عن ذات الفترة. وبهذا يكون العدد الإجمالي للمصابين بـ (كوفيد-19) في ليبيا منذ تسجيل أول إصابة في مارس الماضي قد بلغ 133338 مصابا، شُفي من بينهم 120240 شخصا وسجلت 2179 حالات وفاة. فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 10 آلاف فقط.

وقال محمد الهاشمي، اختصاصي الأمراض الصدرية لوكالة "شينخوا"، بأن "الارتفاع الكبير في حالات الشفاء، هو مؤشر لا يعبر بالضرورة عن حقيقة الوضع الوبائي".

وأضاف الهاشمي "المهم هو استمرار انخفاض حالات الإصابة الجديدة، وتوفير اللقاح في أقرب وقت، لأن معدلات الشفاء أحيانا لها ارتدادات سلبية، تشعر المواطنين بالأمان وتجعلهم متساهلين في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة".

وأكد خليفة البكوش، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية (حكومية) لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد في ليبيا أمس، أنه تم التعاقد مع 4 شركات لتوريد 12 مليون جرعة للقاح "كوفيد-19".

وكانت حكومة الوفاق الوطني المدعومة دولياً، قد أعلنت الأسبوع الماضي تخصيص مبلغ 600 مليون دينار (135 مليون دولار) بشكل عاجل لمواجهة تفشي الوباء والإسراع في توفير اللقاح.