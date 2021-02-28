شكرا لقرائتكم خبر عن في 20 دقيقة فقط.. تنظيف سطح الكعبة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أن أعمال تنظيف سطح الكعبة المشرفة تستغرق 20 دقيقة فقط، وذلك ضمن الأعمال الدورية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي،

وبين وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري أن آلية التنظيف يباشرها فريق متخصص عبر عدة مراحل أولها كنس السطح وإزالة الأتربة وغيرها ثم المسح الكامل وحامل الكسوة والحائط، وباب السطح من الخارج، وفي المرحلة التالية تستخدم الآليات في أعمال الغسيل والتشطيف.