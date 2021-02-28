شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التفاعل الواسع.. «التجارة» تكشف سر «التغريدة البيضاء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة، اليوم الأحد، السر وراء التغريدة البيضاء التي نشرها حساب الوزارة عبر تويتر بدون محتوى، ولاقت تفاعلاً واسعاً تزامناً مع إطلاقها، كما شاركت عدة حسابات رسمية بنفس التغريدة.

وجذبت هذه التغريدة المتابعين الذين طرحوا آراء مختلفة تعليقاً على هذه التغريدة التي أثارت فضولهم لمعرفة السر وراء نشرها.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها السر وراء نشر التغريدة وهو بداية الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، مضيفة: “ابدأ صفحة بيضاء وصحح تجارتك عبر: http://mc.gov.sa، مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي بدأت اليوم وتنتهي في: 23/8/2021”.

من جانبه، علق وزير التجارة ماجد القصبي عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “بدأنا العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي فرصة ثمينة للراغبين في التصحيح، أدعوهم للاستفادة من مزاياها”.