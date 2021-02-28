شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين تدفع بآليات جديدة تقلص مدة تنظيف سطح الكعبة لـ20 دقيقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى عمليات تعقيم دائم في المسجد الحرام لوقاية الوافدين إلى الحرم والعاملين فى رئاسة الحرمين من مخاطر عدوى فيروس كورونا، وتقوم وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة ممثلة في إدارة تطهير وسجاد الحرام بأعمال تنظيف سطح الكعبة عبر فريق وطني فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.



عملية تنظيف الكعبة

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، جانب من قيام العاملين بتنظيف سطح الكعبة بآليات حديثة في مدة 20 دقيقة بعد أن كانت مدة تنظيف سطح الكعبة تستغرق 40 دقيقة، وقال محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، تتم آلية التنظيف من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.



جانب من التنظيف

وأضاف الجابري، بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمس وبعدها مرحلة التجفيف، لافتا إلى أن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة أتت من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام.



تنظيف الكعبة



تنظيف سطح الكعبة

وأكد منصور بن محمد المنصوري، مساعد المدير العام للشؤون الفنية والخدمية للشؤون الإدارية، أنه تم إنجاز تنظيف سطح الكعبة خلال مدة زمنية لم تتجاوز 20 دقيقة، بعد أن كانت تستغرق 40 دقيقة في المرات سابقة، مرجعا الفضل في ذلك إلى التقنيات الحديثة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأسهمت بشكل كبير في إنجاز الأعمال في وقت قياسى.