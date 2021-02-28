شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. سرقة سيارة مواطن من أمام منزله بحي اليرموك في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسرقة سيارة من أمام منزل مواطن بحي اليرموك في الرياض.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، اللص أثناء تجوله في الحي ترقباً للقيام بعملية السرقة، تم اتجه نحو سيارة المواطن وقادها ثم فر هارباً بها.

وناشد المواطن بسرعة القبض على اللص واستعادة سيارته، داعياً كل من يتعرف عليها أو على اللص التواصل معه.