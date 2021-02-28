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"جوكوما" (Gocomma) تطلق ساعتها الذكية W5 الجديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

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أطلقت شركة "جوكوما" (Gocomma) ساعتها الذكية W5 الجديدة بسعر يبلغ نحو 64 دولارا أمريكيا.

 

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية W5 الجديدة تعتمد على مكونات الهواتف الذكية مثل المعالج رباعي النوى A53 ووحدة معالجة الرسوميات Mali-T820.

 

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي واحد جيجابايت، ويمكن توسيع الذاكرة الداخلية سعة 8 جيجابايت حتى 32 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD.

 

وتتمتع الشاشة قياس 1.54 بوصة بدقة وضوح 320 × 320 بكسل. وتدعم الساعة تقنيتي LTE و GPS، بالإضافة إلى WiFi 802.11 a / b / g / n والبلوتوث.

 

كما تتيح الساعة إمكانية تسجيل المسافة المقطوعة، مع إمكانية عرض عدد الخطوات. وتعتمد الساعة على الإصدار 9.0 من Android كنظام تشغيل.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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