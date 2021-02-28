إعلام: إسرائيل تعتزم الرد على استهداف سفينتها في خليج عمان

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيجري اليوم مباحثات مكثفة ومضنية مع كبار أعضاء مؤسسة الدفاع في بلاده، بشأن كيفية التصرف في مواجهة الأضرار، التي لحقت بالسفينة الإسرائيلية، التي تم استهدافها قبل يومين في خليج عمان.

وذكرت الصحيفة أن هناك مشكلة تواجه البلاد، وهي هل بالفعل هناك ضرورة لكبح جماح الطموح الإيراني، وردعه في ظل اتخاذ طهران لخطوة انتقامية جديدة وخطيرة ضد إسرائيل، تخطت الخطوط الحمر.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد أشارت، اليوم الأحد، إلى أن وفدا من مسؤولي الأمن الإسرائيليين تم إرسالهم إلى إمارة دبي الخليجية، لتفقد السفينة التي تعرضت لانفجار في خليج عمان.

ويعتقد المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن إيران كانت وراء الهجوم على السفينة، وحذروا منذ فترة طويلة من أن طهران قد تختار استهداف المصالح البحرية الإسرائيلية، مما يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد من خلال إعاقة استيراد البضائع.

ورست سفينة الشحن الإسرائيلية "إم في هيليوس راي" في دبي صباح أمس السبت، ولم يؤد الانفجار الذي وقع في اليوم السابق إلى تعطيل السفينة أو إصابة طاقمها، لكنه أجبرها على العودة إلى الشاطئ لإجراء إصلاحات.

وأشارت تقارير إلى إن حوالي 90٪ من الواردات والصادرات من السلع من وإلى إسرائيل تتم عن طريق البحر، وأن زيادة التهديدات قد تؤدي إلى أن تقرر الشركات أن الأمر لا يستحق المخاطرة أو تحمل تكاليف التأمين.

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية، قالت، أمس السبت، إن تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية تشير إلى أن الحديث يدور عن عمل انتقامي إيراني.