المغرب في طريقه إلى تطعيم 80% من السكان خلال 5 أشهر

دبي - محمود عبدالرازق - ويسعى البلد العربي إلى تطعيم 80% من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

وتم حقن 53 ألف شخص يوم الجمعة باللقاح، في إقليم بني ملال فقط.

واعتبر مسؤولون بالصحة، أن هناك ثقة من المواطنين في النظام الصحي لذلك يقبلون على اللقاح بشكل كبير.

وأعلنت الحكومة أنها تطمح إلى تلقى مليون شخص اللقاح كل أسبوعين لخلق المناعة الجماعية ضد الفيروس.

حيث تنتظر في نفس الوقت وزارة الداخلية المغربية نهاية التطعيم لتعلن موعد إجراء الانتخابات التشريعية.

وحسب موقع هسبيرس المغربي، فإن عملية التطعيم لـ80% من السكان قد تستغرق خمسة أشهر.

وحتى يوم الجمعة بلغ عدد المستفيدين من عملية التلقيح الوطنية 3.327.858 بالجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 96.437 على الجرعة الثانية من اللقاح.