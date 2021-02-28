شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 14 شخصا إثر انفجار سيارة مفخخة فى محافظة الأنبار غربى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرون بجروح، إثر انفجار سيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق، ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمني - لم تسمه - قوله: إنه تم العثور على سيارة مفخخة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في قرية غرب قضاء حديثة في محافظة الأنبار، وفي أثناء عملية تفكيك السيارة وقع الانفجار.