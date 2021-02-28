شكرا لقرائتكم خبر عن صور توثق شظايا صاروخ باليستى أطلقه ميليشيا الحوثى الإرهابية على الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت صور من منزل مواطن سعودى بحى سكنى بمدينة الرياض، آثار انتشار شظايا اعتراض الصاروخ الباليستى الذى أطلقته ميليشيا الحوثى الإرهابية على العاصمة الرياض، ليلة أمس السبت.

كان جمهورية مصر العربية، قد أعربت اليوم، عن بالغ إدانتها واستنكارها، لمواصلة ميليشيا الحوثى أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان أخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستى وكذا استهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتى تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وتعاود مصر التأكيد، على تضامنها الكامل مع الشقيقة السعودية، ودعمها المُستمر لكافة التدابير التى تتخذها المملكة لصون أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فى مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة التى تُمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولى وتهديدًا واضحًا للسلم والأمن الإقليمييّن.

وتتحمَّل ميليشيا الحوثى مسؤولية التأثير على المدنيين، ويتم تصنيف هذه الأعمال العدائية بموجب القوانين الدولية بأنها جرائم حرب.

وأحبطت الدفاعات السعودية، السبت، 7 تهديدات جوية من الميليشيات الحوثية خلال ساعتين. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض هجوم باليستي من ميليشيات الحوثي باتجاه الرياض، كما رصد إطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة من الميليشيات الحوثية فور انطلاقها من اليمن.

التحالف أعلن كذلك اعتراض وتدمير مُسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان، مؤكدًا تدمير 4 طائرات غيرها أطلقها الحوثيون نحو المنطقة الجنوبية، فضلًا عن مُسيَّرة سادسة استهدفت المملكة أيضًا، كما ثمَّن احترافية قوات الدفاع الجوي السعودي التي تصدت لكافة التهديدات الحوثية ودمرتها.