شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يوافق على استقالة وزيرى الداخلية والعدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم الأحد، على استقالة وزيرى الداخلية والعدل، وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أوردته وكالة الأنباء الأردنية، أنه تمت الموافقة من قبل "الإرادة الملكية على قبول استقالة بسام سمير شحادة التلهوني وزير العدل، وسمير إبراهيم محمد المبيضين وزير الداخلية من منصبيهما، اعتبارا من اليوم الأحد".