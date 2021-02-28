شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: جريمة حوثية بالحديدة ضحيتها 5 يمنيين بينهم أب وطفلاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل خمسة يمنيين بينهم أب واثنان من أولاده (ابن وبنت) وأصيبت ابنة أخرى ومدنيان، بقذيفة للميليشيات الحوثية سقطت، فجر الأحد، على منزل فى حى الربصة، مديرية الحوك بمدينة الحديدة، غربى اليمن، وذلك استمرارًا لانتهاكات الميليشيات الحوثية بحق المدنيين.

وبحسب وسائل إعلام يمنية فأن القتلى هم: صابر أمين عبدالله فتيني، محمد صابر أمين فتيني، نسمة صابر أمين فتيني، وليد سمير يماني، هيثم محمد عنبر، والجرحى بإصابات لم يعرف حتى الآن درجتها: نغم صابر أمين فتيني، بسمة محمد يوسف، فارس صابر.

ووصلت ملشيات الحوثيون بفارق وقت قصير إلى الموقع المحدد وقصدوا المنزل المتضرر في حى الربصة شرق مديرية الحوك جنوب شرق مدينة الحديدة، وقاموا بتجميع بقايا وشظايا المقذوف من المكان، ونقلوا الضحايا إلى المستشفى العسكري.

ونقل موقع "الساحل الغربى" تابع للقوات المشتركة) عن مصادر محلية قولها، إن قذيفة هاون سقطت بعد الساعة الثالثة فجرا شرق مديرية الحوك وسط حي الربصة السكني وأصابت منزل أمين فتيني، وتوفي على الفور خمسة مدنيين وأصيب ثلاثة.

وأفاد الحقوقى والإعلامى مجاهد القب، أن مقذوف هاون حوثي سقط مباشرة على منزل أمين فتينى، وأن المسلحين الحوثيين كانوا أول من وصل إلى المنزل الذي يقع فى مناطق سيطرتهم.

كما شهد الحي نفسه، أواخر العام الماضي 2020، مجزرة دامية وقتل وأصيب عدد من المدنيين بينهم نساء، جراء سقوط قذيفة هاون على مقربة من صالة أفراح خلال حفلة عرس نسائية.

وتستخدم الميليشيات الحوثية الأحياء السكنية في الحديدة، وخصوصا مديرية الحوك في حيي الربصة ومركوضة كمواقع تمركز ونصبت أسلحة ثقيلة ومرابض مدفعية ومنصات إطلاق صاروخية (كاتيوشا) تستهدف بها حي منظر السكني والمسنى وأطراف الدريهمي.

وأخلت الميليشيات كثيرا من منازل الربصة ومركوضة، المقابلة لسور مطار الحديدة الشمالي الشرقي، من السكان واستوطنها مسلحون بأعداد كبيرة.