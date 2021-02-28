شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات خاطئة تؤدي إلى تلف الهاتف الذكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير تقني نشر مؤخراً عن 5 عادات خاطئة تؤدي إلى تلف الهاتف أو تعرضه للضرر، وهى كالتالي:-

ترك الهاتف على وضع التشغيل طوال الوقت

يؤدي ترك الهاتف على وضع التشغيل طوال الوقت إلى حرق متوسط العمر المتوقع لمكوناته بشكل أسرع على عكس إغلاقه بين الحين والآخر.

تركيب كابل الشاحن بطريقة خاطئة

يتسبب عدم المبالاة بشأن توصيل الهاتف بالشاحن بطريقة صحيحة في كل مرة إلى تدمير المنافذ الصغيرة بالهاتف، لذلك لا تكن مهملاً عند شحن الهاتف، أو استخدام القوة، واهتم بوضعه بطريقة صحيحة.

عدم تحديث نظام تشغيل الهاتف

يتجاهل البعض أحيانا الإشعارات التي تطلب منهم تحديث التطبيقات أو نظام تشغيل الهاتف عندما يطلب الجهاز، بل يراها البعض عملية مملة وغير عاجلة، إلا أن التحديث يعد عملية مهمة لحماية جهازك من البرامج الضارة وغيرها من المشكلات الخطيرة.

عدم تنظيف الهاتف

من الأخطاء التي يقع فيها البعض أيضا عدم تنظيف الهاتف من الداخل، مما يؤدي إلى تراكم كميات كبرى من الغبار والأوساخ التي قد تأتي من الحقائب أو الجيوب، وهذا قد يجعل الهاتف بطيئًا أو يتسبب في تعطله، لذلك يجب الاهتمام بنظافة الهاتف، وتجنب تنظيفه بنفسك إذا كنت لا تعرف كيفية تنظيفه بطريقة صحيحة خاصة فيما يتعلق بتجويف الهاتف، واستعن بخبير متخصص للقيام بهذه المهمة.

الكابلات الرخيصة

تؤدي العديد من كابلات الشحن الرخيصة وغير المملوكة للعلامة التجارية إلى إتلاف جهازك بشكل دائم، وقد يعرضك لخطر الحريق أو الصعق الكهربائي، لذلك فمن الأفضل شراء أجهزة الشحن الخاصة بك من علامة تجارية معروفة، وبمجرد حصولك على كابلات عالية الجودة، تعامل معها بعناية، فإذا كنت تسيء معاملتها، فقد تتسبب في تآكل الأسلاك بالداخل، وهو بحد ذاته يمثل خطرا قد يؤدي لنشوب حريق، لذا توقف عن لف الكابلات بإحكام شديد، وتجنب إخراجها من الحائط من السلك، واسحبها من القابس الفعلي.