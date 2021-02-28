شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على مواطن تباهى بإطلاق النار داخل حي سكني (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تمكنت الجهات الأمنية بالرياض، من القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بإطلاق النار من سلاح ناري داخل أحد الأحياء السكنية.

وأوضحت شرطة الرياض عبر فيديو نشره حساب سناب الداخلية، أن مطلق النار خالف الأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك، وعرّض سلامة الآخرين للخطر، إضافة إلى توثيقه ذلك ونشره متباهيًا بفعلته.

وأشارت إلى أن إجراءات الاستدلال أسفرت عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، حيث أقر بما نُسب إليه وتم إيقافه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.