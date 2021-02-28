شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من «الزكاة والدخل» بشأن محاولات التصيد الإلكتروني والاحتيال المالي باسمها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، من انتحال عدة مواقع وحسابات المُسمى الخاص بها بهدف الاحتيال المالي.

ودعت الهيئة، كل المُكلفين والأفراد إلى عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية، أو بياناتهم المالية إلا عبر قنواتها الرسمية.

وأكدت مجدداً أن موظفيها لا يطلبوا الرقم السري الخاص بحسابات الأفراد والمُكلفين أو المعلومات الخاصة ببطاقاتهم البنكية.

من جهة أخرى، كانت الهيئة قد نوهت، عن ضرورة تأكد الأشخاص من صحة بيانات تواصلهم معها، لتصلهم الإشعارات الزكوية والضريبية، حيث يمكن التأكد عبر القنوات التالية : ( البوابة الإلكترونية – زيارة أحد فروع الهيئة – الرقم الموحد 19993).