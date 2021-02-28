إيران: لا نقبل بأن يضعف أمن العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال سفير إيران لدى بغداد، إيرج مسجدي، إن بلاده تريد أن يستتب الأمن في العراق تماما، مضيفا أن وقات أمن العراق وكردستان تستطيعان حفظ الأمن في البلاد، حسب وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.

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وأشار مسجدي إلى أن طهران تهتم بأن ينعم كل مواطن في العراق بالأمن والأمان.

وتابع أن بلاده تقدم كل المساعدة لضمان أمن العراق.

وأوضح السفير أن إيران ترتبط بعلاقة جيدة مع كل حكومات العراق بعد رحيل صدام حسين.

وأضاف أن العلاقات مع حكومة الكاظمي جيدة، وهناك تعاون بين البلدين.

واعتبر السفير أن القوات الأجنبية في المنطقة تخلق نوعا من التوتر "ومصدرا لانعدام الأمن".

وأكد أن إيرات ترفض وجود قوات أجنبية على الأرض العراقية.