مصر... تحذير للطلاب الذين يخضعون لامتحانات أولى وثانية ثانوي

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أن "كل طالب يدخل لجنة الامتحان ومعه هاتف ذكي أو يتم ضبطه وهو يمارس الغش الالكتروني يطبق عليه القانون مباشرة، وكذلك الحال على أي عضو من الادارة التعليمية سمح بهذا".

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ورفض طارق شوقي التعبير المتداول من بعض المواطنين "سقوط السيستم" أثناء أداء الامتحانات، مشيرا إلى "أن هذا يعني توقف المنطومة بأكملها عن العمل، وهذا ليس صحيحا، وأكد أن المنظومة نجحت في اختبار أكثر من النصف المليون من الطلاب".

كما أعلن وزير التعليم المصري أن الوزارة قررت اعتبار كل طالب حضر لجنة الامتحان وقابلته صعوبات تقنية "ناجحا" في امتحانات أمس السبت.

وأكد أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات المصرية وتم حل كل المشاكل التقنية التي واجهها الطلاب في امتحانات أمس.

وناشد وزير التعليم المصري، الدكتور طارق شوقي المواطنين بالتعامل بهدوء، مبينا أن "الوزارة تبذل جهدا هائلا لإتمام الامتحانات اثناء جائحة أوقفت العالم كله وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة ابنائها الطلاب ولن نسمح بضرر طالب واحد"، على حد قوله.