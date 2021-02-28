المتحدث باسم أنصار الله: نفذنا هجوما على مدينة الرياض

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان نشره المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله فإن الهجوم جاء "رداً على تصعيدِ تحالفِ العُدوانِ المستمرِ والمتصاعدِ وحصارهِ المتواصلِ على شعبنِا العزيزِ"، حسب تعبيره.

وأكد سريع أن سلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ التابعة لقاته المسلحة، قد نفذت "عمليةً هجوميةً كبيرةً ومشتركةً باتجاهِ العمقِ السعودي"، وأطلق عليها اسم "عملية توازنُ الردعِ الخامسة".

وعن طبيعة الأسلحة المستخدمة في هذه العملية قال سريع: " تم تنفيذُالعملية بصاروخٍ بالستي نوع ذوالفقار، وخمسَ عشرةَ طائرةً مسيرةً منها 9 طائراتٍ نوع صماد 3، استهدفت مواقعَ حساسةً في عاصمةِ العدوِّ السعودي الرياض".

كما أكد سريع أن "6 طائراتٍ مسيرةٍ نوع قاصف 2 استهدفت مواقعَ عسكريةً في مناطقِ أبها وخميسِ مشيط وكانت الإصابةُ دقيقةً"

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات أنصار الله أن "العملية استمرت من مساءِ أمسِ السبت وحتى صباحِ اليوم" مشيرا إلى أن قواته تؤكد أن "عملياتِها مستمرةٌ وستتوسعُ أكثرَ فأكثرَ طالما استمر العدوانُ والحصارُ على بلدِنا".

ودعا سريع المواطنين السعوديين إلى الابتعاد عن مناطق القصف قائلا: "كما ننوهُ مجددا لكل سكانِ تلك المناطقِ الابتعادَ عن كافةِ المواقعِ والمطاراتِ العسكريةِ أو التي قد تُستخدمُ لأغراضٍ عسكرية".