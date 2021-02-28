شكرا لقرائتكم خبر عن 153 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس أن 153 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى بعد دعوات لاقتحامه من قبل الجماعات المتطرفة.

وأوضحت الأوقاف - في بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين أن الاقتحامات انطلقت من باب المغاربةعلى شكل مجموعات متفرقة،

يشار إلى أن جماعات المعبد الإسرائيلية قد وزعت أمس السبت ملصقا عبر مجموعاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، دعت من خلاله لاقتحام مركزي للمسجد الأقصى، وطالبت الدعوات بأن يكون الاقتحام على شكل اقتحام احتفالي (كرنفالي).