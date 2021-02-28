شكرا لقرائتكم خبر عن أجدابيا الليبية تعلن حالة الطوارئ بعد ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المستشفى الميدانى العسكرى أجدابيا حالة الطوارئ لظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا فى المدينة، وأكدت إدارة المستشفى - في بيان اليوم الأحد، نشرته بوابة "الوسط" الإخبارية - ارتفاع عدد الحالات المصابة لديها جراء الفيروس المتحور.. مهيبة بالمواطنين والجهات العامة والخاصة بالمدينة تطبيق التباعد الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

وكان المركز الليبي لمكافحة الأمراض، أعلن اليوم الأحد، تسجيل 880 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و748 حالة شفاء و5 حالات وفاة.

وذكر المركز - في بيان أذاعته قناة "الوسط" الليبية اليوم - أنه تسلم 4435 عينة أظهرت التحاليل المعملية سلبية 3555 حالة، بينما تأكدت إصابة 880 حالة، منها 666 جديدة و214 مخالطة.