شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو: مروحية روسية تنفذ هبوطا اضطراريا شمال شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، أن مروحية تابعة لها نفذت هبوطا اضطراريا لأسباب فنية شمال شرقي سوريا، وذكرت الوزارة ـ في بيان أودته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن أفراد طاقم المروحية على قيد الحياة.