شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تتيح تطبيقاً للرد على الرسائل القصيرة عبر ساعتها الذكية «GT 2 Pro» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير تقني نشر حديثاً عن اعتزام شركة “هواوي” الصينية إطلاق التطبيقMood Messengerلساعتها الذكيةWatch GT 2 Pro.

وأوضح التقرير أن التطبيق يتيح إمكانية الرد على رسائلSMSمباشرة، مشيرة إلى أنه يمكن الرد بواسطة نص قصير محدد مسبقاً أو رمز تعبيري.

ولا يشتمل التطبيق على لوحة مفاتيح أو وظيفة إملاء، لذا سيتعين على المستخدم اللجوء للهاتف الذكي للتمكن من كتابة إجابات أكثر تفصيلاً.

جدير بالذكر أن التطبيقMood Messengerالجديد يعرض آخر خمس رسائل نصية مستلمة.