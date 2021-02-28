أمريكا تجيز استخدام لقاح جونسون آند جونسون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 28 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

حصل اللقاح المضاد لكوفيد-19 والذي طورته شركة جونسون أند جونسون الأمريكية من جرعة واحدة على الموافقة الرسمية من المنظمين الأمريكيين، ما يجعله ثالث لقاح متاح داخل البلاد.



وتم منح اللقاح الضوء الأخضر بعد يوم من تسليم لجنة من الخبراء المستقلين موافقتهم عليه إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وتعتبر الموافقة هي تعزيز لجهود الولايات المتحدة في مجال اللقاحات، والتي تزداد سرعتها بعد طرح بطيء. وذكر مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة إن حوالي 2ر47 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد -19.

وقالت شركة جونسون أند جونسون ومقرها نيوجيرسي، إنه سيتم تسليم 20 مليون جرعة في الولايات المتحدة بحلول نهاية مارس. وتخطط الشركة لتقديم 100 مليون جرعة خلال النصف الأول من عام 2021.

ويمكن تخزين الجرعات في ثلاجة عادية، على عكس الظروف شديدة البرودة التي يتطلبها اللقاحان الآخران من أنتاج مودرنا وفايزر/بيونتك، وكلاهما نظامان من جرعتين.

وأظهرت تجربة إكلينيكية عالمية أن لقاح جونسون أند جونسون كان فعالًا بنسبة 66 % في الوقاية من متغيرات فيروس كورونا المختلفة. وكان فعالا بنسبة 85 % في الحماية من الحالات الشديدة.