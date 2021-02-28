شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: المملكة قادرة على إنتاج 5 أضعاف طاقة العالم من الرياح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف موقع (acwapower)، أن المملكة تتمتع بشواطئ بحرية طويلة قادرة على إنتاج أكثر من 200 جيجاوات، من طاقة الرياح العالمية التي تبلغ 35 جيجاوات.

ووفقاً لـ”الوطن”، أكد المجلس العالمي لطاقة الرياح في تقريره للعام 2020 أن إجمالي قدرات طاقة الرياح البحرية في العالم يبلغ أكثر من 35 جيجاوات حاليًا، الأمر الذي يساعد العالم على تجنب 65,5 مليون طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وهو ما يعادل خفض عدد السيارات على الطرق بأكثر من 20 مليون سيارة، ويقصد بطاقة الرياح البحرية بناء مزارع الرياح في المسطحات المائية لتوليد الكهرباء، حيث تكون سرعة الرياح أفضل، مقارنة بسرعتها على سطح الأرض.

وبحسب تقرير المجلس العالمي لطاقة الرياح، فقد تصدرت الصين دول العالم من حيث تركيب قدرات طاقة الرياح البحرية الجديدة، وذلك للعام الثالث على التوالي، مع وصول القدرات الجديدة لطاقة الرياح البحرية إلى أكثر من ثلاثة جيجاوات في عام 2020.

وبحسب المجلس، لا تزال المملكة المتحدة في المرتبة الأولى عالميًا من حيث إجمالي قدرات طاقة الرياح البحرية، في حين تجاوزت الصين ألمانيا لتصبح ثاني أكبر سوق لطاقة الرياح البحرية في العالم.

وتعمل المملكة لبناء أول مزرعة رياح والأكبر في الشرق الأوسط، بطاقة تبلغ 400 ميجاوات في دومة الجندل، وتسعى المملكة لإنتاج 16 جيجاوات من الرياح، و40 جيجاوات من الكهروضوئية لعام 2030.