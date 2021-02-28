شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن وثيقة العمل الحر.. أهدافها ومزاياها وطريقة الحصول عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

جاء إطلاق وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، لبرنامج العمل الحر تماشياً مع رؤية المملكة 2030 و سعياَ من الوزارة للوصول إلى الطاقات البشرية و الباحثين عن فرص دخل، والعاملين لحسابهم الخاص، وغيرهم من المواطنين و المواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع إنتاجيتهم ومهاراتهم و خبراتهم في أعمال ملائمة ومستقرة ومنتجة.

وتتلخص أهداف برنامج العمل الحر في :

– تنويع الفرص للباحثين عن العمل لممارسة العمل الحر.

– توعية المجتمع بمهفوم العمل الحر و الفرص المتاحة.

– تمكين المهتمين بممارسة نشاط العمل الحر.

– رفع نسبة الأمان والمصداقية.

– توفير دخل اضافي و زيادة دخل الأفراد.

ما هي وثيقة العمل الحر؟

هي وثيقة معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمنح للأفراد المتخصصين في عدد من النشاطات.، و تتيح لهم فرص ممارسة العمل بشكل مستقل في النشاطات التي أقرتها الوزارة عبر البوابة الالكترونية للعمل الحر.

مزايا وثيقة العمل الحر :

– تساهم في الاستقرار و بالتالي استمرارا الإبداع.

– تمنح فرصة لفتح حساب بنكي.

– تقدم حلول دفع (STC Pay) رقمية.

– توفر فرص لمصدر دخلك.

-التسجيل الاختياري في التأمينات الاجتماعية.

طريقة التسجيل للحصول على وثيقة العمل الحر :

1- زيارة بوابة العمل الحر.

2- التحقق من وجود نشاطك.

3- الضغط على أيقونة “أصدر وثيقتك”.

4- إنشاء حساب.

5- توثيق الحساب عبر أبشر.

6- رفع المستندات المطلوبة.

7- إصدار وثيقة العمل الحر.

ويمكن الدخول لبوابة العمل الحر والتسجيل للحصول على الوثيقة عبر الرابط التالي :هنا.