مصادر: «الحج» تعتزم التعاقد مع شركة للتأمين على الموظفين المتعاقدين وذويهم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت مصادرمطلعةعن اعتزام وزارة الحج والعمرة، التعاقد مع شركة مُختصة بالتأمين من أجل التأمين على الموظفين المُتعاقدين وذويهم. ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت المصادر أن الشركة التي تعتزم الوزارة التعاقد معها ستُقدم خدمات تأمين طبي للموظفين المُتعاقدين في الوزارة وذويهم. وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت في أكتوبر الماضي الھیكلة الجديدة لها، والتي ضمت 7 وكالات رئيسية و3 وكالات مساعدة و24 إدارة عامة، و7 مراكز إدارية وتدريبية.

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