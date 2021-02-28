شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تؤيد بيان السعودية بخصوص تقرير المخابرات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة الموريتانية، تأييدها لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بخصوص التقرير الصادر عن الكونجرس الأمريكي حيال قضية "خاشقجي".

وقالت الخارجية الموريتانية في بيان صحفي: "إن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بعد الاطلاع على البيان الصادر، عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة تؤيد ما ورد في البيان".

وأكدت الخارجية الموريتانية، "دعمها الثابت للدور المحوري الذي ما فتئت المملكة تضطلع به، على المستويين الإقليمي والدولي، في خدمة السلم والتنمية".

وشدد بيان الخارجية، على أن "موريتانيا تندد مجددا بجريمة الاغتيال البشعة، لتجدد ثقتها الكاملة في القضاء السعودي وفي الإجراءات التي يتخذها من أجل أن تأخذ العدالة مجراها".

وأصدرت السعودية مساء الجمعة بيانا علقت من خلاله على التقرير الأمريكي، أعلنت من خلاله رفضها القاطع لما ورد في التقرير، "من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال"، كما أكدت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.