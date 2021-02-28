شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بأمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق.. وتوصيات مهمة من خبراء الطقس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولًا لأمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

رياح نشطة

وفي سياق متصل، توقع موقع طقس العرب هطول أمطار تمتد من الطائف إلى جازان اليوم وغداً، وأن تتأثر الأجزاء الشمالية من المملكة – بمشيئة الله- بمنخفض جوي يتمركز في منطقة الجوف، ويُتوقع أن يدفع برياح نشطة السرعة في مناطق واسعة.

ويبدأ – بمشيئة الله- تأثير الرياح النشطة والتي ستترافق في بعض الأحيان بهبات قوية السرعة مع ساعات الظُهر، ويُتوقع أن تؤثر على معظم أجزاء شمال ووسط المملكة بشدة متفاوتة.

أما عن المناطق المتأثرة بهذه الرياح فهي الحدود الشمالية والجوف ومنطقة تبوك، إضافة لكل من حائل والقصيم وأجزاء واسعة من منطقة الرياض، إذ يُتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح في هذه المناطق إلى حدود الـ60 كم.

خريطة الأمطار

من جانبه، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة خفيفة خلال الساعات المقبلة، موضحاً أنها الحالة الثانية عشر لموسم عام 1442هـ.

وأضاف الحصيني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع خلال الـ24 ساعة القادمة أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة قد تصحب بحبات برد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف.

وتابع أن الحالة الجوية تمتد على أجزاء من تبوك وحائل ومكة والباحة وعسير والشرقية وشمال وغرب منطقة الرياض وجنوب المدينة وجنوب وغرب القصيم مع ارتفاع تدريجي في الحرارة يتراوح من”4″ لـ”6″C ، ونشاط في الرياح من خفيفة لشبه قوية قد تثير الأتربة خارج المدن على شمال ووسط وغرب المملكة.

توصيات مهمة

-القيادة بحذر نظراً لما قد تشهده بعض الطرق من تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة بفعل الرياح.

-على مرضى الجهاز التنفسي اتباع الإجراءات الوقائية الخاصة للتعامل مع هذه الأجواء لتجنب حدوث أي مضاعفات -لا قدر الله-.