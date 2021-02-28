عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 42 دولارا لتعويض أصحاب هواتف آيفون وسامسونج ببريطانيا.. ما السبب

الأحد 28 فبراير 2021

الخليج 365

انتبهت مجموعة حماية المستهلك البريطانية "Which" إلى أن ممارسات احتكارية لشركة المعالجات "كوالكوم" تسببت في رفع كلفة منتجاتها.



والمنتجات المعتمدة على معالجات كوالكوم هي هواتف سامسونج وآيفون، التي تقول المجموعة إنها وصلت للمستهلكين بأسعار زائدة نتيجة ممارسات "كوالكوم".

ولذلك، قررت المجموعة مقاضاة "كوالكوم" في خطوة تقدر المجموعة أنها ستؤدي إلى حصول الأفراد الذين اشتروا أجهزة آيفون وسامسونج منذ الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015 ما بين 17 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا (24 إلى 42 دولارا) اعتمادًا على عدد ونوع الهواتف الذكية التي اشتروها.

ووفق aitnews يأتي ذلك بعد سلسلة من غرامات مكافحة الاحتكار التي تكبدتها كوالكوم بسبب إساءة استخدام السلطة.

وتقاضي مجموعة حماية المستهلك البريطانية ?Which شركة كوالكوم المصنعة للرقاقات بما قيمته 482.5 مليون جنيه إسترليني (683 مليون دولار) كتعويضات بزعم انتهاكها لقانون المنافسة.

وادعت المجموعة أن كوالكوم استغلت هيمنتها في أسواق ترخيص براءات الاختراع والمعالجات من خلال فرض رسوم متضخمة على شركتي أبل وسامسونج مقابل تراخيص التكنولوجيا، التي دفعها المستهلكون من خلال الأسعار الأعلى للهواتف الذكية.

ويمكن أن يحق لنحو 29 مليون بريطاني الحصول على تعويضات بعد فرض رسوم زائدة على هواتفهم الذكية في حال نجاح الدعوى القضائية.