عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رغم مميزاته الهائلة.. هل يفشل هواوي Mate X2 القابل للطي أمام سامسونج

الأحد 28 فبراير 2021

الخليج 365

كشفت شركة هواوي الصينية النقاب عن هاتف Huawei Mate X2 القابل للطي، وهو جهاز يمتلك مميزات متقدمة، ولكنه من المتوقع أن يفشل في المنافسة أمام نظائره من الأجهزة القابلة للطي.



وكان قد تم الإعلان عن أحدث إصدار قابل للطي للشركة الصينية في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ويمتلك Mate X2 تحسنًا كبيرًا في الكاميرات، حيث يمتلك مستشعرات رباعية، بما في ذلك كاميرتان بخاصية ”تليفوتو“ بنفس جودة أجهزة الكاميرا الموجودة في Samsung Galaxy S21 Ultra.

يتفوق جهاز Mate X2 أيضًا على منافسيه في شاشات العرض أيضًا، حيث يمتلك شاشات أكبر من الداخل والخارج مع تحديث عند 90 هرتز، على الرغم من أن الشاشة الداخلية على Z Fold 2 لديها معدل تحديث أعلى يبلغ 120 هرتز، إلا أن الشاشة الخارجية تمتلك معدل تحديث 60 هرتز.

ويمتلك Mate X2 أيضًا معالج Kirin 9000 القوي الذي يشغل هواتف الجيل الخامس، مع شحن سلكي سريع بقدرة 55 وات.

وأضافت ”هواوي“ تحسينات تفيد الشكل القابل للطي مثل التطبيقات المحسّنة والنوافذ النشطة والعائمة في وقت واحد.

وبالنسبة للتصميم، صممت ”هواوي“ الهاتف بتصميم مدبب مع أوسع نقطة على الجانب حيث توجد الكاميرات، وتشير الشركة إلى أن ذلك يجعل الهاتف أسهل في الاستخدام بيد واحدة.

بشكل عام، يتمتع جهاز Mate X2 بالعديد من المزايا، إلا أن لديه بعض السلبيات التي ستقضي على فرص نجاح الهاتف على الأقل خارج السوق المحلية للشركة، حيث لا يعد جهاز Mate X2 خيارًا متاحًا في الولايات المتحدة، حيث لا تُباع أجهزة ”هواوي“ في البلاد.

فضلًا عن ذلك يباع الهاتف بسعر باهظ الثمن في الصين حيث يكلف 17999 يوانًا أي حوالي 3000 دولار تقريبًا؛ وهو ما يكون كافيًا للقضاء على ذلك الهاتف.

يشار إلى أن Galaxy Z Fold 2 يباع بحوالي 2000 دولار وهو سعر باهظ الثمن أيضًا، إضافة لذلك لا يحتوي الهاتف على تطبيقات ”جوجل“ بسبب العقوبات الأمريكية على الشركة.

وإلى جانب السعر والبرامج، هناك بعض العيوب في التصميم، حيث يتردد أن التجعد في الشاشة أسوأ على الرغم من أن الشركة زعمت أنها حلت المشكلة تمامًا بمفصلة مصممة خصيصًا وقررت الشركة أيضًا عدم تضمين كاميرا أمامية داخلية.