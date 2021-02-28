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التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة سادسة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء (واس)، اعترض التحالف طائرة دون طيار مفخخة سادسة كانت باتجاه المملكة.

وأمس السبت، أعلن التحالف اعتراض هجوم باليستي اطلقته جماعة "أنصار الله" تجاه العاصمة الرياض.

ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف الذي يقاتل جماعة "أنصار الله" المتحالفة مع إيران في اليمن قوله اليوم السبت إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض، دون مزيد من التفاصيل.

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا،  والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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