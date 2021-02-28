شكرا لقرائتكم خبر عن عضوات بالحوار الليبى يطالبن الأمم المتحدة بالكشف الفورى عن تقرير الخبراء لمجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت مجموعة عضوات من لجنة الحوار السياسي الليبى وعددهن 6، بيانًا يطالب البعثة الأممية بالكشف عن فحوى تقرير الخبراء بشأن مزاعم الرشاوى والفساد خلال الحوار .

وقالت العضوات في بيان لهن مساء السبت: ” نحن العضوات ممن طالتهم تهم غير مسئولة بتلقى رشاوى وبيع ذمم، نتقدم بطلب لمكتب بعثة الامم المتحدة بكشف كل ما جاء في تقرير الخبراء الذي قدم لمجلس الامن للرأي العام ” .

والموقعات بالترتيب كما ورد في البيان هن: ” د.سلوى فوزي الدغيلي ، د. سلطنة مسعود المسماري د. أم العز علي الفارسي ، أ. آمال بوقعيقيص ،أ.فاطمة الزهراء أحمد لنقي ، أ،هاجر القايد ” .

وأضاف البيان النسائي، بنشر التقرير لوضع حد للاشاعات التي تمس بالعملية السياسية برمتها و تطالهن شخصيا ؛ مع بعض الاعضاء الآخرين وبشكل ظالم وغير مسئول يطعن في نزاهتهن وشرفهن، وفقًا لنص البيان .

وتابع : ” مبتغى مايحدث من إشاعات هو تشويهنا بشكل مجرد من القيم و الاخلاق من قبل اشخاص و صفحات تجردوا من كل الاصول و انتهكوا كل الحقوق و تجاوزوا كل الحدود للطعن فينا، و لن نقبل الا باتخاذ الاجراءات القانونية و القضائية ضدهم من قبلنا ” .

كما طالب البيان البعثة ” كمسئول ومتابع بحرص لهذا المسار السياسي المهم والذي يدفع باتجاه استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها وإبعاد شبح الحرب والذهاب بها للاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي مع نهايات العام وحلول ذكرى استقلالها في ديسمبر 2021 ” .

الموقعان على البيان طالبن وايضا باتخاذ الاجراءات اللازمة و القانونية لوضع حد للانتهاكات التي تجري بحق كل من شارك في تداعيات هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ البلاد والتي تضع الليبيين علي مفرق طرق بين سلام وإستقرار أو حروب ودمار .

وكانت مجموعة من أعضاء الحوار بلغ عددها 11 عضوًا قد وقعت بيانًا يطلب من البعثة الأممية ، نشر تقرير لجنة العقوبات التي حققت في مزاعم واتهامات وجود الفساد ، فيما قالت مصادر صحافية وسياسية بأن اللجنة قدمت تقريرها بشكل سري الى مجلس الأمن على أن يُنشر للعلن منتصف مارس .