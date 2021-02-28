الاعلام جدار قصير

الكويت - هبة التوبجي - درج بين العرب وصف لحال كل من يسهل التطاول والقفز عليه بمصطلح “جدار قصير” وهذا ما ينطبق جملة وتفصيلا مع حال الإعلام السعودي والذي ضل منذ زمن مهنة من لا مهنة له أو هكذا عرف.

زاد الحال سوء عندما ظهرت الصحافة الإلكترونية والتي وصلت في بداياتها إلى قرابة الفين صحيفة إلكترونية ومعها تحول الكثير إلى صحفي أو إعلامي دون أن يعرف من المهنة سوء اسمها.

ولأن مصائب الإعلام لا تأتي فرادى فقد جاءت منصات التواصل الاجتماعي لتظهر لنا سوآتنا بمنابر تتصدرها المتردية والنطيحة بمحتويات ساذجة لا تراعي ضوابط الإعلام المسؤول و دوره الاجتماعي وأخلاقيات المهنة يقابل ذلك أزمة في الذائقة العامة لدى الكثير.

كل هذا يحدث في ظل إجراءات لا تزال دون الطموح والمأمول من أبناء المهنة الذي قضوا حياتهم في أروقة الجامعات يدرسون الإعلام بمختلف أقسامه وفي كل عام يُضاف لسوق العمل قرابة ٣٠ الف طالب وطالبة من خريج الإعلام بمختلف أقسامه لينظموا لسجل العاطلين عن ممارسة المهنة التي يزاحمهم فيها غير المتخصصين و الأجا نب حيث تشير أخر الدراسات العلمية المنشورة في هذا الجانب إلى أن ٧٢ ٪ ممن يعمل في وظائف الإعلام من غير المتخصصين من بينهم ٦٢٪ من الأجانب.

مشرط الجراح

تجتمع لغة الارقام والمحتوى البالي القديم الذي بقي دون تطوير وتغيير شاهدت على حجم ما يعانيه إعلامنا من جراح عميقة جعلته في حاجة لعمليات معقدة و عاجله وأخرى تأتي مجدوله بهدف وضع مشروع اعلامي رائد يرقى لمكانة المملكة العربية السعودية العالمية ورؤيتها الطموحة ٢٠٣٠ تستمد قوتها من أفكار وسواعد أبنائها المتخصصين، تبدأ بوضع خطط وأهداف استراتيجية ومشروع اعلامي واضح المعالم والأهداف و بشبكات من القنوات التلفزيونية والاذاعية التي تخدم المملكة ومكانتها في كل أنحاء العالم وهو ما من شأنه أن يصنع مشروع اعلامي قوي يستطيع مجابهة المشاريع الإعلامية المضاده التي نراها تشن اليوم ضد المملكة وبكل الأدوات ودون هواده وكذلك يحقق الفرص الوظيفية للشباب السعودي من خريجي الإعلام، والذين بلغت نسبة العاطلين منهم أرقاما كبيرة في ظل صمت وعدم حراك من وزارتي الإعلام ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تراقب أعداد العاطلين منهم في ازدياد دون تدخل منها في إصدار قرار سعودة وظائف الإعلام في القطاعين العام والخاص ويسهم في إحلال الكثير من العاطلين من أبناء الوطن وتوظيفهم، هذا القرار إذا ما تم إقراره فأنه سوف يشكل نقله نوعية في مسيرة الإعلام والتوطين والذي مما لا شك فيه أنه أت لا محاله في ظل متابعة قيادة ربان سفينة الوطن خادم الحرمين الشريفين الذي يؤكد دوما أن المواطن أولا وولي عهده الأمين الذي وضع النقاط على الحروف في أكثر من تصريح له عندما أكد أن تحسين الحالة المعيشية للمواطن هو الهدف الرئيسي القادم.

جرعة:

يقول الرواي والمسرحي الانجليزي وليم شكسبير “إذا عرف الداء سهل الدواء “