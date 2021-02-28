الاهلي يواصل نزيف النقاط

الكويت - هبة التوبجي - قلب فريق الفيصلي تأخره بهدف أمام ضيفه الأهلي، إلى فوز 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

تقدم الأهلي بهدف سجله سلطان مندش في الدقيقة 49، وتعادل الفيصلي بهدف سجله جوليو تافاريس في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل محمد الصيعري الهدف الثاني للفيصلي، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

وأهدر عمر السومة ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز الثالث.