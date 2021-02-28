شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: الدفاعات السعودية اعترضت 526 مسيرة و346 صاروخا بالستيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، العميد تركي المالكي، على قدرة الدفاعات الجوية السعودية لصد أي هجوم حوثي على المملكة ومنشآتها، وذلك بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية المتتالية لميلشيات الحوثي الإرهابية على مناطق مختلفة بالمملكة.
وشدد المالكي على أن قوة المملكة في التصدي للعمليات الإرهابية، لافتا إلى عدم وجود دولة بالعالم استطاعت اعتراض هذا العدد الكبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة خلال فترات متقاربة وعبر هجوم متلاحق.
وأشار متحدث التحالف إلى أن قوات الدفاع السعودية تمكنت حتى الآن من اعتراض وتدمير 526 طائرة مسيرة و 346 صاروخا بالستيا.
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