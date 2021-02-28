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شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: 133 سيارة لمكافحة الجراد الصحراوي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن استعدادها لمواجهة الموسم الربيعي والجراد الصحراوي بـ 133 سيارة مكافحة.
وأكدت وزارة البيئة، أنها أنهت استعدادها لمواجهة نشاط الجراد الصحراوي المحتمل خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2021.
وأضافت أن الهدف هو مواجهة الموسم الربيعي في المناطق الوسطى والشمالية والشمالية الغربية بالمملكة.
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