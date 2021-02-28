لحظة اعتراض الدفاع الجوي السعودي لهجوم باليستي استهدف الرياض... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وعلى حسابها بموقع "توتير"، نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مقطع فيديو قالت إنه يظهر "لحظة اعتراض الهجوم الباليستي على الرياض من الميلشيا الحوثية".

​قناة "الإخبارية" السعودية، نشرت هي الأخرى مقطع فيديو مماثل، قالت إنه يظهر تدمير قوات التحالف لهجوم باليستي من "الميلشيات الحوثية تجاه الرياض".

​وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اعتراض هجوم باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" تجاه العاصمة الرياض.

ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف الذي يقاتل جماعة "أنصار الله" المتحالفة مع إيران في اليمن قوله، اليوم السبت، إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه "أنصار الله" صوب العاصمة السعودية الرياض، دون مزيد من التفاصيل.

​وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أعلن أمس الجمعه، تدمير طائرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" باتجاه السعودية.

وتقود السعودية منذ مارس/ آذار 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي تحارب جماعة "أنصار الله" المدعومين من إيران.