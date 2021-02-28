"الثقافة" الجزائرية تكشف حقيقة استعانتها بمحمد رمضان وهيفاء وهبي

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت "بكل أسف، حملة تشويه ومغالطات تقوم بها، في المدة الأخيرة، أطراف معلومة الدوافع للتحريض والتجييش عليها في مواقع التواصل الاجتماعي".

وفندت الوزارة عزمها استقدام فنانين عربا أو أجانب، مؤكدة أن "الفنانين والمبدعين الجزائريين هم الأولى بالتشجيع والترويج للثقافة الوطنية والتراث المحلي والسياحة الداخلية".

وأمس الجمعة، نقلت صحيفة "الشروق"، عن ناشطين جزائريين تداولوهم مقاطع للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تعود للعام 2010 وهي تقول بأنها لن تغني أبدا لشعب السكاكين، وذلك تعبيرا عن رفضهم لإشراكها في الترويج للسياحة الجزائرية.

ونقلت عن مصادر إعلامية لم تسمها أن مصممة الأزياء الجزائرية محاسن حرز الله ستنظم عن طريق مؤسستها مهرجانا دوليا للتراث والسياحة، ضيوفه كوكبة من الفنانين العرب.

ولفتت إلى أن الفنانين المرشحين للترويج للسياحة الجزائرية هم: هيفاء وهبي، محمد رمضان، منة فضالي، داليا البحيري، أحمد زاهر، روجينا، هاني البحيري، رانيا فريد شوقي، قبل أن تنفي وزارة الثقافة الجزائرية في بيانها اليوم هذه الأنباء جملة وتفصيلا.