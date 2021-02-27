شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. ضبط مستودع لإعادة تدوير المراتب ومصادرة 4600 مرتبة قبل بيعها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، أنه تم ضبط مستودع مخالف بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في مكة المكرمة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه تم ضبط عمالة مخالفة تقوم بإعادة تدوير المراتب وبيعها على أنها جديدة.

وأضافت وزارة التجارة، أنه تم مصادرة أكثر من 4600 مرتبة مجهزة للبيع، وإغلاق الموقع وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية في حقهم.