شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توضح علامات الاستدلال على الأسماك الطازجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عددا من العلامات التي يمكن من خلالها الاستدلال على الأسماك الطازجة والتفرقة بينها وبين الأسماك الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك.

وقالت الهيئة عبر مقطع صوتي عبر “تويتر” إن الأسماك حديثة الصيد تُعد الأفضل، ويمكن معرفتها من خلال العيون البراقة الشفافة، والخياشيم الحمراء الخالية من المواد اللزجة، بالإضافة إلى حراشف لامعة غير لزجة ويصعب فصلها عن الجلد إذا احتكت بالأصابع في اتجاه معاكس.

وأكدت أن قوام السمك الطازج يكون جلده متماسكًا، بحيث لا تترك الأصابع أثرا على جسم السمكة عند الضغط عليها، كما ذكرت أن السمك غير الطازج له رائحة نفاذة تشبه النشادر أو الأمونيا.