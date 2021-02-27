شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف »: تدمير طائرة مسيرة مفخخة خامسة باتجاه «خميس مشيط» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم ، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من رصد وتدمير طائرة مسيرة خامسة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط.
وكان التحالف العربي، أعلن عن اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخات أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط والمنطقة الجنوبية.
كما تمكنت دفاعات المملكة الجوية من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض.
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