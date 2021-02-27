شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف »: تدمير طائرة مسيرة مفخخة رابعة باتجاه «خميس مشيط» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم ، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من رصد وتدمير طائرة مسيرة رابعة أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط.

وكان التحالف العربي، أعلن عن اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط والمنطقة الجنوبية.

كما تمكنت دفاعات المملكة الجوية من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض.