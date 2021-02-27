بعد أيام من نفيه... وزير الثقافة الفلسطيني يعلن إصابته بكورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب أبو سيف على حسابه بموقع تويتر قائلا: "بعد مرور 5 أيام على مخالطتي لأحد الأصدقاء المصابين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية الواجبة طوال تلك الفترة، أجريت فحصا اليوم وتبين إصابتي بفيروس كورونا".

​وختم تغريدته بالدعاء للشعب الفلسطيني قائلا: "السلامة لكل أبناء شعبنا وحماكم الله".

​وفي تغريدة سابقة الأسبوع الماضي، نفى الوزير الفلسطيني ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، إثر زيارة قام بها لقطاع غزة.

وأشار عاطف أبوسيف إلى أنه أتخذ كافة الإجراءات الصحية المنصوص عليها.