تونس… "الصحفيين" تدين اعتداءات أنصار النهضة على أعضائها

دبي - محمود عبدالرازق - ذكر ذلك موقع "موزاييك إف إم" التونسي، مشيرا إلى أن النقابة أدانت "المضايقات والمنع من العمل خلال أدائهم لمهامهم من قبل لجنة تنظيم مسيرة حزب حركة النهضة وعدد من أنصار الحزب".

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ولفت الموقع إلى أن نقابة الصحفيين اعتبرت أن "تتالي الاعتداءات من المحسوبين على الحركة سواء من قبل بعض نوابها في البرلمان أو من قبل أنصارها خلال المسيرة وصمت قيادات حركة النهضة على ذلك يعد موافقة ضمنية وسعيا منها لمحاولة تركيع الإعلام".

ولفتت إلى أن ذلك يجري عن طريق "الترهيب والعنف والتدخل في عمل الصحفيين ومحاولة مصادرة حرية العمل الصحفي".

وقالت النقابة إنها قررت مقاضاة كل المعتدين وعلى رأسهم لجنة التنظيم التي تقول إنها "مارست مهام الميليشيات وخالفت القوانين التي تضمن حرية العمل الصحفي".

وأوضحت أنه تم تكليف طاقم النقابة القانوني بالقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المعتدين رغم تواصل حالة الإفلات من العقاب وعدم التعاطي الجدي مع قضايا الاعتداء على الصحفيين، مشيرة إلى أنه يجري إعداد قائمة أعداء حرية الصحافة.

وتابعت: "سيتم الإعلان عنها خلال اليوم العالمي لحرية الصحافة وإرسالها إلى كل الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية التي تعنى بالحقوق والحريات لاعلامها بالخطر الذي يتهدد حرية الإعلام وسلامة الصحفيين".