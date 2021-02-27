تونس.. قيس سعيد يزور رئيس الحكومة الأسبق بعد تعرضه لوعكة صحية على الهواء

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيان للرئاسة التونسية إن سعيد وصل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لزيارة رئيس الوزراء الأسبق.

وفي وقت سابق اليوم السبت، عاد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيسي الحبيب الصيد الذي تولى رئاسة الحكومة منذ يناير/كانون الثاني 2015 حتى 27 أغسطس/آب 2016 في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وكان الصيد قد تعرض لوعكة مفاجئة، امس الجمعة، عندما كان على الهواء مباشرة، في برنامج مشترك بين القناة الوطنية الأولى (التلفزيون الرسمي)وقناة "فرنسا 24"، بعنوان "تونس باريس" ما أدى إلى إيقاف البرنامج، بعد حوالي 11 دقيقة منذ انطلاقه.

ولاحقا قال الإعلامي توفيق مجيد، إن حادثة تعرض الصيد إلى وعكة صحية مفاجئة، لم يصادف مثلها من قبل.

وأكد أن رئيس الوزراء الأسبق كان قبل المباشر بـ 3 دقائق في صحة جيدة، مشيرا إلى أنه وعندما أدرك بوجود مشكلة طلب قطع البث وأشار إلى مرافقه كي يتدخل.