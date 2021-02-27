الكاظمي يوجه بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث ذي قار

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها أن الكاظمي، أمر بتشكيل اللجنة برئاسة الفريق الركن باسم الطائي وعضوية عدد من كبار ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والأمن الوطني للتحقيق بالأحداث التي تسببت في سقوط عدد من "الشهداء والجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية".

© REUTERS / POOL

وأوضح البيان أن اللجنة وصلت مساء اليوم السبت، إلى محافظة ذي قار وباشرت أعمالها على الفور، بحسب موقع "رووداو".

وكان الكاظمي، قد دعا أهالي المحافظة إلى التهدئة بعد تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، بمنصب المحافظ.

وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات الجديدة هي بداية للشروع في "حملة كبرى لإعمار المحافظة".

وكانت مصادر أمنية في مدينة الناصرية أعلنت مقتل 4 متظاهرين، وإصابة أكثر من 100 آخرين في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة، أمس الجمعة، للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي بسبب تدهور الخدمات العامة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية يتحدى المتظاهرون تدابير احتواء موجة كورونا الثانية في البلاد بهدف استمرار حراكهم الاحتجاجي.