شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 416 إصابة بكورونا و لبنان يرصد 42 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 483 ألفا و410 حالات.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت عقب إجراء 12003 فحصا بلغ 5 ملايين و163 ألفا و721 منذ بداية انتشار الفيروس؛ فى المغرب 2 مارس من العام الماضي.

وأضاف البيان بانه تم تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8615، كما تم تسجيل 420 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى التعافى 468807.

فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3100 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 372 ألفا و 775 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة – فى بيان لها – إلى تسجيل 42 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 4652 حالة، فى حين يرقد 912 شخصا فى وحدات العناية المركزة، إلى جانب 279 شخصا على أجهزة التنفس الصناعى فى المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21465 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، وصلت إلى لبنان عصر اليوم الدفعة الثالثة من لقاح شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا، والتى بلغ حجمها 42 ألف جرعة، من أصل مليونين و 100 ألف جرعة تعاقد عليها لبنان مع الشركة الأمريكية بمساهمة تمويلية كبيرة من البنك الدولى تبلغ قيمتها 34 مليون دولار.